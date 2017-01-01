Останки главаря ИГ могут быть сброшены в море - СМИ

С останками аль-Багдади могут поступить так же, как с телом Усамы бен Ладена. Оно было сброшено в Аравийское море.

Останки аль-Багдади могут быть сброшены в море

Останки главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади могут быть сброшены в море. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.

Ранее в интервью телекомпании NBC схожее мнение высказал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Он подчеркнул, что с останками аль-Багдади могут поступить так же, как с телом главаря группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена.

Террорист, которого американские власти считают главным организатором нападений в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года, был ликвидирован 2 мая 2011 года в своем доме в пакистанском Абботабаде в результате операции спецназа ВМС США. Его тело было сброшено в Аравийское море.

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