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Останки главаря ИГ могут быть сброшены в море - СМИ

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С останками аль-Багдади могут поступить так же, как с телом Усамы бен Ладена. Оно было сброшено в Аравийское море.
Останки аль-Багдади могут быть сброшены в море
Останки аль-Багдади могут быть сброшены в море

Останки главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади могут быть сброшены в море. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.

Ранее в интервью телекомпании NBC схожее мнение высказал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Он подчеркнул, что с останками аль-Багдади могут поступить так же, как с телом главаря группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена.

Террорист, которого американские власти считают главным организатором нападений в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года, был ликвидирован 2 мая 2011 года в своем доме в пакистанском Абботабаде в результате операции спецназа ВМС США. Его тело было сброшено в Аравийское море.

Напомним, Дональд Трамп на специальном брифинге подтвердил, что главарь террористической организации Исламское государство (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.
 
Франция собирается продолжить борьбу с Исламским государством, невзирая на убийство ее лидера.

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Теги: США, останки, море, ликвидация, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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