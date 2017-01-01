В США скончался основатель "черного кокуса"
В возрасте 90 лет умер основатель сообщества черных конгрессменов США экс-сенатор Джон Коньерс.
Бывший сенатор из Детройта Джон Коньерс умер в возрасте 90 лет, сообщило агентство Associated Press.
Коньерс известен как основатель "черного кокуса", сообщества чернокожих конгрессменов и всячески отставивал права черного населения США.
В 1964 году ему удалось стать одним из шести первых черных конгрессменов палаты представителей в составе Демократической партии.
В течение 15 лет Коньерс добивался, чтобы день рождения Мартина Лютера Кинга стал национальным праздником.
К концу политической карьеры Коньерса обвинили в приставаниях к сотрудницам конгресса. В 2017 году он отказался переизбираться, сославшись на проблемы со здоровьем и стремясь, чтобы его многолетние труды не обесценились.
Напомним, 26 сентября во Франции в возрасте 86 лет скончался Жак Ширак. Он был президентом Франции в течение 12 лет - с 1995 по 2007 год.
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