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В Эстонии из-за шторма обесточены 60 тысяч домов

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Наибольшие разрушения произошли в уездах Вильяндимаа, Пылвамаа, Тартумаа, Вырумаа, Пярнумаа и Валгамаа.
В Эстонии бушует шторм
В Эстонии бушует шторм
delfi.ee

Порядка 60 тысяч домохозяйств в Эстонии оказались без электричества из-за обрушившегося на республику шторма, сообщила сетевая компания Elektrilevi.

"Сегодняшний шторм причинил сети электропередачи очень много неприятностей, - заявил агентству BNS глава диспетчерского центра Elektrilevi Юри Клаассен. - Скорость ветра местами превышает 30 м/с, в результате во многих районах деревья повалились на линии электропередачи, а мачты сломались".

Наибольшие разрушения из-за шторма произошли в уездах Вильяндимаа, Пылвамаа, Тартумаа, Вырумаа, Пярнумаа и Валгамаа.

Клаассен добавил, что устранение аварий идет медленно из-за сложных условий. "Мы ищем места аварий, все бригады вышли на работу и устраняют аварии, но условия сложные, а аварий много, - пояснил он. - Ликвидация аварий продолжится ночью и завтра. Ситуация очень сложная, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы восстановить подачу электричества".

А накануне по Центральной Европе пронесся сильный ураган. Погибли минимум два человека.

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Во Львове ураган повалил деревья и оборвал электропровода

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Теги: Эстония, авария, шторм, электричество
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Источник: korrespondent.net

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