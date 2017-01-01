Советский диссидент Буковский скончался в Британии

Активный участник советского диссидентского движения, писатель и общественный деятель скончался на 77 году жизни.

Советский диссидент Владимир Буковский скончался в воскресенье вечером в Кембридже от сердечного приступа в возрасте 76 лет, сообщил сайт vladimirbukovsky.com.

"Владимир Константинович Буковский... скончался от сердечного приступа в больнице в Кембридже в 21.30 местного времени 27 октября. Ему было 76 лет. В последние годы у него было слабое здоровье", – отмечается в сообщении.

Владимир Буковский - один из основателей диссидентского движения в СССР. Он провел 12 лет в заключении и на принудительном лечении. В декабре 1976 года Буковского обменяли на самого известного чилийского политзаключенного - лидера Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана. После этого диссидент поселился в Великобритании. На Западе Буковский написал несколько книг.

Ранее Владимир Буковский подал иск против Королевской прокурорской службы, предъявившей ему обвинения в производстве и хранении детской порнографии.

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