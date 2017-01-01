В Китае произошло мощное землетрясение

На северо-западе Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 баллов. Пострадавших нет, однако, толчки вызвали панику.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в уезде Сяхэ Ганьнань-Тибетского автономного округа провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай) в понедельник, 28 октября, сообщает Синьхуа.

Отмечается, что толчки ощущались в 1:56 понедельника по местному времени (19:56 воскресенья по киевскому времени).

Как передает агентство, в результате подземного толчка и последующих афтершоков никто не пострадал. Однако толчки вызвали панику в уезде, многие жители выбежали на улицы. Местные власти поселков уезда оценивают последствия землетрясения.

Землетрясение ощущалось также в городах Тяньшуй и Ланьчжоу.

Напомним, в середине октября, на Филиппинах, в результате землетрясения, погибли пять человек.

А 26 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

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