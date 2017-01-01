Пожары в Калифорнии: эвакуировано 180 тысяч людей

Около миллиона человек остались без электроснабжения. В ближайшее время будут обесточены дома еще миллионов.

Власти штата Калифорния в США заявили об эвакуации почти 180 тысяч населения из-за лесных пожаров. Об этом вечером в воскресенье, 27 октября, сообщает BBC.

Десятки тысяч домов находятся под угрозой пожаров.

Из-за чрезвычайной ситуации почти миллион людей были отключены от электроэнергии. Ожидается, что в ближайшем времени отключения коснутся еще миллионов человек.

Эвакуация граждан проводится с севера штата, в округе Сонома. Там от огня пострадало уже 30 тысяч акров земли.

Ранее сообщалось, что бушующие лесные пожары вынудили власти Калифорнии эвакуировать 50 тысяч жителей. Распространению пожара способствует сильный ветер, который, как прогнозировалось, усилился на юге Калифорнии в течение выходных.

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