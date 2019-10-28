Байден прокомментировал бизнес своего сына в Украине

Американский политик заявил, что его сын не сделал ни одного неправильного действия.

Конкурент президента США Дональда Трампа на следующих президентских выборах Джо Байден рассказал, что не влиял на решение своего сына Хантера участвовать в украинской газовой компании Burisma. Об этом в воскресенье, 27 октября, Байден заявил в программе 60 минут.

Байден подчеркнул, что Хантер – "взрослый мужчина", который не сделал ни одного неправильного действия, в чем каждый может убедиться из расследования.

Он добавил, что никогда не обсуждал с детьми собственные рабочие вопросы.

Намекая на действия Трампа по привлечению семьи к политическим делам, Байден также добавил, что в случае избрания его президентом, его дети никогда не будут собираться в Белом доме на заседаниях кабинета.

Напомним, телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

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