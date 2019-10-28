Байден прокомментировал бизнес своего сына в Украине
Конкурент президента США Дональда Трампа на следующих президентских выборах Джо Байден рассказал, что не влиял на решение своего сына Хантера участвовать в украинской газовой компании Burisma. Об этом в воскресенье, 27 октября, Байден заявил в программе 60 минут.
Байден подчеркнул, что Хантер – "взрослый мужчина", который не сделал ни одного неправильного действия, в чем каждый может убедиться из расследования.
Он добавил, что никогда не обсуждал с детьми собственные рабочие вопросы.
Намекая на действия Трампа по привлечению семьи к политическим делам, Байден также добавил, что в случае избрания его президентом, его дети никогда не будут собираться в Белом доме на заседаниях кабинета.
Напомним, телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.
Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.
Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet