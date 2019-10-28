Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Байден прокомментировал бизнес своего сына в Украине

Комментариев: 1
Американский политик заявил, что его сын не сделал ни одного неправильного действия.
Джо Байден рассказал о бизнесе сына
Джо Байден рассказал о бизнесе сына

Конкурент президента США Дональда Трампа на следующих президентских выборах Джо Байден рассказал, что не влиял на решение своего сына Хантера участвовать в украинской газовой компании Burisma. Об этом в воскресенье, 27 октября, Байден заявил в программе 60 минут.

Байден подчеркнул, что Хантер – "взрослый мужчина", который не сделал ни одного неправильного действия, в чем каждый может убедиться из расследования.

Он добавил, что никогда не обсуждал с детьми собственные рабочие вопросы.

Намекая на действия Трампа по привлечению семьи к политическим делам, Байден также добавил, что в случае избрания его президентом, его дети никогда не будут собираться в Белом доме на заседаниях кабинета.

Напомним, телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Украина-США, Байден, расследование, Джо Байден
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Мыкола    28.10.2019, 09:57
Оценка:  0
Мыкола
Уважаемый господин Байден ! Ваш сын просто был прикрытием для неблаговидных действий украинских бизнесменов ! Только и всего!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь