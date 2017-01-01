СМИ назвали нового лидера боевиков вместо убитого аль-Багдади

Бывший иракский военный офицер аль-Афари, по данным СМИ, уже давно взял на себя роль лидера, в то время, как роль аль-Багдади была символической.

Террористическая организация "Исламское государство" назначила нового главаря вместо ликвидированного Абу Бакра аль-Багдади. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщает Newsweek.

По данным издания, новым лидером боевиков стал Абдулла Кардаш, известный также как Хаджи Абдулла аль-Афари. Управлять "мусульманскими делами" организации ему поручили еще в августе. Это заявление распространило близкое к исламистам новостное агентство Amaq.

Известно, что аль-Афари – бывший иракский военный офицер, служивший под руководством покойного лидера Саддама Хуссейна.

Один представитель региональной разведки на условиях анонимности рассказал, что Кардаш взял на себя роль аль-Багдади. По словам собеседников издания, к моменту гибели роль аль-Багдади как руководителя группировки была уже символической. Он не участвовал ни в операциях, ни в повседневных делах группировки.

Напомним, накануне Дональд Трамп на специальном брифинге подтвердил, что главарь террористической организации Исламское государство (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

Ранее СМИ называли других боевиков, которые могут возглавить ИГИЛ. Также сообщались подробности ликвидации аль-Багдади.

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