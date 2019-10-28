В Аргентине избрали нового президента
В Аргентине по результатам проведения выборов президента победил кандидат от оппозиции левоцентрист Альберто Фернандес.
Об этом сообщает ВВС.
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"Левоцентристский кандидат от оппозиции Альберто Фернандес был избран президентом Аргентины", - говорится в сообщении.
Фернандес получил более 45% голосов, необходимых для победы, опередив действующего президента, консерватора Маурисио Макри.
Макри признал поражение в воскресенье вечером. Поздравляя своего политического конкурента, он сказал, что пригласил Фернандеса в президентский дворец в понедельник, чтобы обсудить упорядоченный переход власти. В свою очередь Фернандес заявил, что будет сотрудничать с уходящим президентом "всеми возможными способами".
Президентские выборы в Аргентине были проведены на фоне экономического кризиса, в результате которого треть населения страны оказалась в нищете.
Как сообщалось 18 октября, МВД Эквадора подозревает Россию в призывах к протестам.
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