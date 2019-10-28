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Расстрелял 8 человек: в РФ арестован солдат-срочник, устроивший бойню

Комментариев: 10
Рамиль Шамсутдинов был арестован согласно постановлению суда.
Рамиль Шамсутдинов
Рамиль Шамсутдинов
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Читинский гарнизонный военный суд РФ принял решение об аресте солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего кровавую стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли 8 человек.

Об этом сообщает ТАСС.

Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шамсутдинова на тот срок, о котором просило следствие, - сообщает собеседник агентства.

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Между тем, на какой срок арестовали подозреваемого пока неизвестно.

К слову, Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из табельного огнестрельного оружия.

Напомним, в России солдат устроил стрельбу в воинской части. В Забайкальском крае Российской Федерации в пятницу, 25 октября, военнослужащий во время смены караула открыл огонь по сослуживцам. По предварительной информации убито восемь человек

Причиной трагедии, вероятно, является нервный срыв.

 

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Теги: Рамиль Шамсутдинов, бойня, солдат, убийство
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Комментариев (10)
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Распятый_мальчик    28.10.2019, 11:23
Оценка:  +1
Распятый_мальчик
Вы вся врете!!!! Ихтамнебыло!!! А если и было, то это негры из НАТО расстреляли!!!
ЗаУкраїну    28.10.2019, 10:55
Оценка:  +5
ЗаУкраїну
Видно по внешности что зае*али пацана. И правильно сделал. На пару месяцев некоторые уроды задумаются.
Хитрый-Лис    28.10.2019, 10:50
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Банальная неуставщина в могучей и непобедимой Дырляндии РФ!!!!!!!!!!!!
ВыВсеВрети    28.10.2019, 10:47
Оценка:  +5
ВыВсеВрети
их нравы!...)))))))
почему не доходит до придурков - дедов, что нельзя гнобить человека с ружьем!...)))))))
fulminate    28.10.2019, 10:42
Оценка:  +6
fulminate
Ну нифига себе мясной парняга, 8 сослуживцев расстрелял. По предварительной информации нервы виноваты. Дое=бала счастливая жизнь. А я думал такое только в Украине может произойти или в штатах. Ну или в неблагополучной Европе...
Letohradek    28.10.2019, 10:35
Оценка:  0
Letohradek
Будни расии ...
Хулиганка*    28.10.2019, 10:38
Оценка:  -1
Хулиганка*
чье ю мычало, а твое порохоботское молочало. В Киеве (и по всей Украине) каждый день взрывается граната и гибнут мирные люди.
ВыВсеВрети    28.10.2019, 10:44
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
пупсик, оно тебе надо?...делом займись!...)))))))
Хитрый-Лис    28.10.2019, 11:08
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
ТавАрыш младшОй лЭтенант не пыжтися печенько вам дадут. Мы Вас ольгинских стукачей уже давно изучили.
ВыВсеВрете    28.10.2019, 10:47
Оценка:  -4
ВыВсеВрете
В США расстреляли встречу выпускников: двое погибших, 14 раненых
Взрыв гранаты в Куеве 2 убитых, 1 ранена.
Будни пиндосии и их сателлитов майданутых.
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