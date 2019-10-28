Расстрелял 8 человек: в РФ арестован солдат-срочник, устроивший бойню

Рамиль Шамсутдинов был арестован согласно постановлению суда.

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Читинский гарнизонный военный суд РФ принял решение об аресте солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего кровавую стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли 8 человек.

Об этом сообщает ТАСС.

Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шамсутдинова на тот срок, о котором просило следствие, - сообщает собеседник агентства.

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Между тем, на какой срок арестовали подозреваемого пока неизвестно.

К слову, Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из табельного огнестрельного оружия.

Напомним, в России солдат устроил стрельбу в воинской части. В Забайкальском крае Российской Федерации в пятницу, 25 октября, военнослужащий во время смены караула открыл огонь по сослуживцам. По предварительной информации убито восемь человек

Причиной трагедии, вероятно, является нервный срыв.

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