В аэропорту РФ микроавтобус врезался в самолет: появилось видео
Вчера, 27 октября, в аэропорту Пулково, который находится в Санкт-Петербурге, служебный микроавтобус врезался в частный самолет.
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Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
По предварительной информации, в результате происшествия автомобиль повредил фюзеляж частного лайнера. Отмечается, что в результате происшествия никто из людей не пострадал.
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Также известно, что причины столкновения служебной машины с самолетом не уточняются. Более детальной информации о ЧП не распространяют. Проводится служебная проверка.
Напомним, рейс из Праги не смог приземлиться в Одессе и вернулся обратно. Пассажирский лайнер рейса Прага-Одесса со 114 украинцами на борту не смог приземлиться в аэропорту Одессы из-за густого тумана и вернулся обратно в Прагу.
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