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В аэропорту РФ микроавтобус врезался в самолет: появилось видео

Комментариев: 2
ЧП в произошло в аэропорту Пулково.
Детали ЧП неизвестны
Детали ЧП неизвестны
ponomarev_aleksa/instagram

Вчера, 27 октября, в аэропорту Пулково, который находится в Санкт-Петербурге, служебный микроавтобус врезался в частный самолет.

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Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По предварительной информации, в результате происшествия автомобиль повредил фюзеляж частного лайнера. Отмечается, что в результате происшествия никто из людей не пострадал.

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Также известно, что причины столкновения служебной машины с самолетом не уточняются. Более детальной информации о ЧП не распространяют. Проводится служебная проверка.

Напомним, рейс из Праги не смог приземлиться в Одессе и вернулся обратно. Пассажирский лайнер рейса Прага-Одесса со 114 украинцами на борту не смог приземлиться в аэропорту Одессы из-за густого тумана и вернулся обратно в Прагу.

 

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Теги: самолет, авария, ЧП, Пулково, РФ
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Комментариев (2)
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Хитрый-Лис    28.10.2019, 11:12
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Последователи снегоуборщика..........
Кайдаш    28.10.2019, 11:05
Оценка:  +1
Кайдаш
Расейское раздолбайство?
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