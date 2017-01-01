Трамп намерен выйти из договора об "открытом небе" - СМИ

Дональд Трамп может вывести США из международного договора, который разрешает странам-участницам осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга.

Трамп подписал документ о намерении выйти из договора об "открытом небе"

Президент США Дональд Трамп подписал документ, который утверждает его намерение вывести США из Договора об открытом небе 1992 года. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Wall Street Journal в понедельник, 28 октября.

Белый дом официально не комментировал планы выйти из договора, хотя американские СМИ сообщали об этом еще в начале октября.

Один из чиновников заявил, что дискуссии продолжаются: "с этим президентом все возможно".

Союзнические страны, включая Украину, настаивают на сохранении Договора об открытом небе, который был разработан с целью усиления уверенности, что страны не планируют нападение.

"Договор об открытом небе является одним из основных международных договоров в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями. Украина заинтересована в поддержке и реализации настоящего Договора", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в адрес WSJ.

Решение о выходе из договора, который был подписан в 1992 году, вступил в силу в 2002 году и позволяет 34 государствам-членам осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга, может повлиять на способность американских военных вести воздушное наблюдение за Россией и другими странами-членами.

Критики в американской администрации утверждают, что Россия вмешивалась в американские мониторинговые полеты, используя свои миссии для сбора разведки в США.

Американские чиновники заявили, что Россия помешала США и Канаде осуществить полет вблизи военных учений в центральной России 20 сентября.

Напомним, что ранее США вышли из ядерного договора с Россией. Позже и РФ подтвердила разрыв ракетного договора с США. Таким образом Договор между Россией и США о ликвидации ракет средней и малой дальности утратил силу.

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