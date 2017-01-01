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В США сообщили подробности ликвидации главаря ИГИЛ

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Американские военные предлагали аль-Багдади сдаться, но он отказался и подорвал пояс смертника.
В ИГИЛ уже выбрали замену аль-Багдади
В ИГИЛ уже выбрали замену аль-Багдади
Интерфакс
Власти США сообщили подробности операции по ликвидации лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Голос Америки.
 
 
"Вице-президент Майк Пенс заявил телеканалу CBS News, что ко второй половине четверга США "с большой вероятностью" предполагали, что Багдади находится в здании в Идлибе в Сирии, где он и был ликвидирован. Он добавил, что в субботу утром США получили "разведданные, на основании которых можно было действовать" и благодаря которым операция стала возможной", - говорится в сообщении.
 
Как отмечается, представитель федерального правительства подтвердил изданию, что операция проводилась с базы в Ираке.
 
В свою очередь глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что военные намеревались захватить аль-Багдади живым, но были готовы уничтожить его в случае крайней необходимости.
 
По словам министра обороны, спецназовцы призвали Багдади сдаться, но он отказался. "Он спустился под землю, и когда его пытались доставить наружу, он, как мы считаем, привел в действие пояс смертника и убил себя", - рассказал Эспер CNN.
 
По его словам, президент США Дональд Трамп рассматривал несколько вариантов действий, представленных ему военными утром в пятницу. "Он оценил их, поставил несколько хороших вопросов, выбрав тот вариант, который давал нам наибольшие шансы на успех и на то, что глава ИГ находится там и будет или захвачен или убит", - добавил министр обороны США.
 
Эспер также рассказал, что в ходе операции американские военные получили две "небольшие" травмы, но уже вернулись к исполнению служебных обязанностей.
 
Трамп ранее сообщил, что во время операции была ранена служебная собака американских военных.
 
 

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Теги: США, Пентагон, Сирия, ИГИЛ, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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