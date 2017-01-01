Из Ирака в Сирию вернулись сотни американских военных

На военную базу в северо-восточном регионе Сирии прибыли более полтысячи американских военных.

США не будут полностью выводить войска из Сирии

Ранее эвакуированные из Сирии в Ирак 500 американских военнослужащих вернулись на военную базу в северо-восточном регионе Сирии. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает газета Asharq Al-Awsat.

По ее данным, "более 500 солдат армии США, а также военная техника прибыли из Ирака на военную базу, расположенную на северо-востоке Сирии".

Ранее газета Al Watan сообщила, что "американская колонна, состоящая из 34 грузовых военных автомобилей с материально-технической помощью, пересекла иракско-сирийскую границу на контрольно-пропускном пункте Аль-Валид и въехала на территорию сирийской провинции Хасеке".

Как сообщалось, США вывела свои войска из зоны военной операции Турции в Сирии в Ирак. Позже они будут передислоцированы в Кувейт или Катар.

В то же время, часть военных будут переброшены в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для охраны нефтяных полей от боевиков "Исламского государства".

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