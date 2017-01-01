В Евросоюзе согласовали еще одну отсрочку Brexit

Брюссель решил дать Лондону трехмесячную отсрочку для подготовки выхода страны из союза.

Страны-члены Евросоюза одобрили запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit на три месяца. Об этом заявил в понедельник, 28 октября, глава Евросовета Дональд Туск, сообщает ТАСС.

"27 стран ЕС договорились одобрить запрос Великобритании на отсрочку Brexit до 31 января 2020 года", - сказал он.

На прошлой неделе послы ЕС не смогли договориться о продолжительности отсрочки Brexit.

После этого премьер-министр Борис Джонсон направил в Брюссель письмо с просьбой отложить Brexit, но не подписал его. Он также отправил второе, уже подписанное письмо, в котором объяснил, почему отсрочка является ошибкой.

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