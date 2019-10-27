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Второй раз за месяц: в Йемене подорвали нефтепровод

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По трубопроводу ежедневно транспортировалось около 15 тысяч баррелей нефти, которая шла преимущественно на экспорт.
Подрыв нефтепровода в Йемене (архивное фото)
Подрыв нефтепровода в Йемене (архивное фото)
worldbulletin.net

На юго-востоке Йемена неизвестные нападавшие взорвали участок магистрального нефтепровода. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщает Xinhua со ссылкой на источники в правительстве Йемена.

Отмечается, что по трубопроводу ежедневно транспортировалось около 15 тысяч баррелей нефти, которая шла преимущественно на экспорт.

"Ни одна из групп не взяла на себя ответственности за взрыв, но в прошлом подобные нападения в регионе осуществлялись боевиками, связанными с аль-Каидой", - говорится в сообщении.

Издание добавляет, что этот отрезок нефтепровода уже взрывали в этом месяце. Виновников тогда установить не удалось.

"Йеменское ответвление аль-Каиды и боевики "Исламского государства" активно действуют в горных регионах Йемена, регулярно нападая на правительственные силы", - напоминает агентство.

Сколько времени понадобится на восстановление полноценной работы нефтепровода пока неизвестно.

Правительству Йемена лишь в начале этого года удалось возобновить экспорт нефти после многолетнего перерыва, боевики пытаются помешать этому.

Напомним, в сентябре  на востоке Саудовской Аравии так называемые хуситы нанесли удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. В районах месторождений Абкайк и Хурайс произошел крупный пожар.

А в августе хуситы с помощью дронов атаковали крупнейшее месторождение нефти в Саудовской Аравии.

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Теги: взрыв, Йемен, нефтепровод, ИГИЛ
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Источник: korrespondent.net

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