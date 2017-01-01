Китай сбавил обороты по загрязнению воздуха

С 2012 года показатели загрязнения воздуха остаются на примерно одном уровне, повышаясь или понижаясь примерно на 0,3% в год.

В Китае перестали расти объемы ежегодных выбросов парниковых газов, заявили ученые после проведенного исследования, сообщает One Earth.

Эту тенденцию заметили еще в 2012 году. С тех пор показатели загрязнения воздуха остаются на примерно одном уровне, повышаясь или понижаясь примерно на 0,3% в год.

"Это связано в первую очередь с двумя вещами - повышением энергетической эффективности, снизившей потенциальные выбросы почти в полтора раза по сравнению с 2002 годом, а также со снижением темпов прироста ВВП с 12% до 6%. Дальнейший рост эффективности поможет Китаю исполнить Парижские соглашения", - пишут ученые.

Ученые сегодня не сомневаются в том, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит климат Земли, если рост среднегодовых температур не удастся сдержать на отметке в 1,5-2 °C. В пользу этого говорят замеры с климатических спутников, тысяч метеорологических станций и буйков в море, а также различные компьютерные модели климата.

Чтобы избежать плачевных последствий все страны мира в декабре 2015 года подписали первое всеобщее и обязательное Парижское соглашение по борьбе с глобальным потеплением. Его участники добровольно взяли на себя обязательства значительно сократить выбросы парниковых газов в последующие несколько десятилетий и удерживать их на этой отметке в последующие годы.

Также сообщалось, что приостановить глобальное потепление можно за 300 миллиардов долларов. Об этом говорится в расчетах специалистов Организации Объединенных Наций.

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