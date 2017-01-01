В Мексике на границе с США нашли 42 трупа
Мексиканская группа Madres Buscadoras de Sonora, состоящая из родственников пропавших людей, обнаружила братскую могилу с останками не менее 42 человек возле курортного города Пуэрто-Пеньяско в штате Сонора к югу от границы с США. Об этом накануне сообщил телеканал Fox News.
Так, 24 октября поисковики обнаружили 12 скелетов в одежде и одно разлагающееся тело в яме в пустыне у Калифорнийского залива. Уже на следующий день число погибших возросло до 27, а к субботе, 26 октября, общее число достигло 42.
Неизвестно, как давно останки были захоронены, однако два тела – в состоянии разложения, что указывает на их недавнее захоронение, а большинство останков – скелеты. Проводится экспертиза для определения пола и идентификации личностей. По крайней мере два тела могли принадлежать женщинам.
Ранее в мексиканском штате Мичоакан наркокартель повесил на мосту и расстрелял 19 человек. Инцидент произошел в городе Уруапан.
Также на северо-западе Мексики в штате Синалоа бригада по поиску пропавших без вести обнаружила на свалке порядка двух тысяч фрагментов костей рук. По оценкам экспертов, кости принадлежали взрослым людям, подросткам и детям, которые, предположительно, подвергались пыткам.
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