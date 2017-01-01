В Мексике на границе с США нашли 42 трупа

Проводится экспертиза для определения пола и идентификации погибших. Уже известно, что два тела могли принадлежать женщинам.

Неизвестно, как давно останки были захоронены Sonora Attorney General's Office

Мексиканская группа Madres Buscadoras de Sonora, состоящая из родственников пропавших людей, обнаружила братскую могилу с останками не менее 42 человек возле курортного города Пуэрто-Пеньяско в штате Сонора к югу от границы с США. Об этом накануне сообщил телеканал Fox News.

Так, 24 октября поисковики обнаружили 12 скелетов в одежде и одно разлагающееся тело в яме в пустыне у Калифорнийского залива. Уже на следующий день число погибших возросло до 27, а к субботе, 26 октября, общее число достигло 42.

Неизвестно, как давно останки были захоронены, однако два тела – в состоянии разложения, что указывает на их недавнее захоронение, а большинство останков – скелеты. Проводится экспертиза для определения пола и идентификации личностей. По крайней мере два тела могли принадлежать женщинам.

Ранее в мексиканском штате Мичоакан наркокартель повесил на мосту и расстрелял 19 человек. Инцидент произошел в городе Уруапан.

Также на северо-западе Мексики в штате Синалоа бригада по поиску пропавших без вести обнаружила на свалке порядка двух тысяч фрагментов костей рук. По оценкам экспертов, кости принадлежали взрослым людям, подросткам и детям, которые, предположительно, подвергались пыткам.

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