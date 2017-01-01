Я вернусь: фото Саакашвили внезапно появилось на сайте президента Грузии

В настоящее время фото экс-президента Грузии удалить не удалось и сайт временно отключили. Инцидент изучает служба безопасности президента.

Правоохранители разыскивают хакеров

На официальном сайте президента Грузии, которым является сейчас Саломе Зурабишвили, появилось фото ее предшественника Михаила Саакашвили, сообщает 28 октября ТАСС Хакеры выложили фотографию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с подписью I`ll be back («Я вернусь»). В настоящее время фото удалить не удалось и сайт временно отключили. Инцидент изучает служба безопасности президента. Напомним, главная военная прокуратура расследует выдворение из Украины бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в феврале 2018 года. 29 мая экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили вернулся в Украину. До этого президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство , отменив указ своего предшественника Петра Порошенко. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент