Кремль отреагировал на ликвидацию главаря ИГИЛ

Кремль считает серьезным вклад США в борьбу с международным терроризмом, если информация о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади подтвердится. Об этом в понедельник, 28 октября, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС .

"Если действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и видели в зоне беспилотники, которые могли там работать", - сказал Песков.

По его словам, "если действительно эта информация подтверждается о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента Соединенных Штатов Америки в борьбу с международным терроризмом".

Представитель Кремля заверил: "Сама по себе новость не может вызвать негативной реакции российских властей".

Напомним, накануне Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади и других представителей ИГИЛ в ходе спецоперации в сирийском Идлибе. Американские военные, по его словам, не пострадали.

В то же время, "Исламское государство" уже назначило нового главаря вместо ликвидированного аль-Багдади. Им стал, по данным СМИ, бывший иракский военный офицер аль-Афари, который уже давно взял на себя роль лидера, в то время, как роль аль-Багдади была символической.