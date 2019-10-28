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Кремль отреагировал на ликвидацию главаря ИГИЛ

Комментариев: 2
Если данные о ликвидации главаря "Исламского государства" подтвердятся, то Трамп внес весомый вклад в борьбу с террористами, говорит Песков.
Негативной реакции на ликвидацию главаря террористов быть не может, считает Песков
Негативной реакции на ликвидацию главаря террористов быть не может, считает Песков

Кремль считает серьезным вклад США в борьбу с международным терроризмом, если информация о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади подтвердится. Об этом в понедельник, 28 октября, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Если действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и видели в зоне беспилотники, которые могли там работать", - сказал Песков.

По его словам, "если действительно эта информация подтверждается о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента Соединенных Штатов Америки в борьбу с международным терроризмом".

Представитель Кремля заверил: "Сама по себе новость не может вызвать негативной реакции российских властей".

Напомним, накануне Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади и других представителей ИГИЛ в ходе спецоперации в сирийском Идлибе. Американские военные, по его словам, не пострадали.

В то же время, "Исламское государство" уже назначило нового главаря вместо ликвидированного аль-Багдади. Им стал, по данным СМИ, бывший иракский военный офицер аль-Афари, который уже давно взял на себя роль лидера, в то время, как роль аль-Багдади была символической.

 

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Теги: США, Сирия, Кремль, Дмитрий Песков, ИГИЛ, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
DmitriyMakarov    28.10.2019, 14:05
Оценка:  -2
DmitriyMakarov
замели следы
PINKIPAU    28.10.2019, 13:55
Оценка:  +1
PINKIPAU
Путина скоро замочат. Вот веселье будет.
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