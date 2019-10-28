Кремль следил за поездкой Зеленского в Золотое и выдвинул новые условия

Пресс-секретарь президента РФ назвал подготовку к разведению войск "важной составляющей к подготовке саммита" .

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал поездку главы Украины Владимира Зеленского в Золотое. По его словам, РФ вернется к “нормандскому формату“ только после того, как президент Украины “заставит добровольцев выполнять свои приказы“. Речь идет об отводе войск в Золотом и Петровском.

Об этом сообщает УНИАН.

По словам Дмитрия Пескова, российские власти внимательно следят за ситуацией в Украине.

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“Безусловно, мы следили с большим вниманием (за визитом Зеленского в Золотое – ред). Некоторые диалоги, которые имели место, во весь рост высветили те проблемы, которые есть, и показали первоисточник этих проблем“ – отметил он.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, Кремль надеется на успешную подготовку к разведению войск.

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“Мы надеемся, что по мере того, как президент Украины заставит вот эти подразделения выполнять собственные приказы, тогда, собственно говоря, можно говорить о подготовке к разведению, что, в свою очередь, является важной составляющей к подготовке саммита“, - подчеркнул он.

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Напомним, что ранее Зеленский пообщался с добровольцами на Донбассе. Глава государства посетил на Донбассе позиции добровольцев. В ответ на беспокойства в связи с разведением сил президент заверил, что он - не “лох“.

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