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Кремль следил за поездкой Зеленского в Золотое и выдвинул новые условия

Комментариев: 2
Пресс-секретарь президента РФ назвал подготовку к разведению войск "важной составляющей к подготовке саммита" .
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Getty Images

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал поездку главы Украины Владимира Зеленского в Золотое. По его словам, РФ вернется к “нормандскому формату“ только после того, как президент Украины “заставит добровольцев выполнять свои приказы“. Речь идет об отводе войск в Золотом и Петровском.

Об этом сообщает УНИАН.

По словам Дмитрия Пескова, российские власти внимательно следят за ситуацией в Украине.

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“Безусловно, мы следили с большим вниманием (за визитом Зеленского в Золотое – ред). Некоторые диалоги, которые имели место, во весь рост высветили те проблемы, которые есть, и показали первоисточник этих проблем“ – отметил он.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, Кремль надеется на успешную подготовку к разведению войск.

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“Мы надеемся, что по мере того, как президент Украины заставит вот эти подразделения выполнять собственные приказы, тогда, собственно говоря, можно говорить о подготовке к разведению, что, в свою очередь, является важной составляющей к подготовке саммита“, - подчеркнул он.

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Напомним, что ранее Зеленский пообщался с добровольцами на Донбассе. Глава государства посетил на Донбассе позиции добровольцев. В ответ на беспокойства в связи с разведением сил президент заверил, что он - не “лох“.

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Теги: Украина, РФ, Золотое, разведение войск, путин, Зеленский, Песков
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Комментариев (2)
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nelci    28.10.2019, 14:29
Оценка:  0
nelci
В не меньшей степени за разведением войск следили в Евро Союзе и делали выводы !
Noblesse_obliger    28.10.2019, 14:25
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Ну что клоун и его избиратели,вы этого хотели???А хотелки будут расти у орды!!!
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