В Кремле прокомментировали встречу Зеленского с добровольцами

У Путина заявили, что вниматльно следили за поездкой президента Украины на Донбасс и его общение с бойцами.

Кремль с большим вниманием следил за посещением президентом Украины Владимиром Зеленским поселка Золотое в Донбассе. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Безусловно, мы следили, следили с большим вниманием. Некоторые диалоги, которые имели место, во весь рост высветили те проблемы, которые есть, показали первоисточник этих проблем", - сказал он.

При этом, по словам представителя Кремля, если Зеленский заставит добровольцев на Донбассе исполнять его приказы, это будет способствовать в том числе проведению саммита "нормандской четверки".

"По мере того, как президент Украины заставит такие подразделения выполнять собственные приказы, тогда уже можно говорить о подготовке к разведению, что в свою очередь является важной составной частью подготовки к проведению саммита", - сказал Песков.

Напомним, что 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в населенный пункт Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск и прокомментировал возможность встречи с участниками акций Нет капитуляции. Во время общения с одним из добровольцев Зеленский отметил, что он президент Украины, ему 42 года и он "не лох какой-то".

Позже в Нацполиции сообщили, что ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4. Однако, сегодня добровольцы заявили, что информация о вывозе оружия "сильно преувеличена".

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