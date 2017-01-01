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В Польше сотрудника Минобороны разоблачили в шпионаже в пользу РФ

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Следствием собраны доказательства о сотрудничестве Петра С. с российской разведкой.
Подозреваемый арестован на три месяца
Подозреваемый арестован на три месяца
EPA/UPG

Агентство внутренней безопасности Польши сообщило о задержании подозреваемого в шпионаже на пользу России.

Об этом сообщает PolskieRadio24.

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“Имя подозреваемого — Петр С. Он был сотрудником Агентства военного имущества, входящего в структуру Минобороны страны”, — говорится в сообщении.

В ходе обысков в местах проживания и работы подозреваемого обнаружено незаконное оружие и боеприпасы, изъятые электронные носители информации и фальшивые документы личности.

По результатам обысков, по словам оперативников, следствием собраны доказательства о сотрудничестве Петра С. с российской разведкой. Подозреваемый арестован на три месяца.

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Расследование по этому делу проводится Агентством внутренней безопасности под наблюдением Мазовецкого отдела Департамента организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры в Варшаве.

Как сообщалось 21 октября, в Чехии разоблачили российских шпионов.

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Теги: Польша, Россия, шпион, разведка
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