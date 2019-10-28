После лидера ИГИЛ убили и его "правую руку" - СМИ

В ходе спецоперации на севере Сирии ликвидировали Абу Хассана аль-Мухаджира, которого называют ближайшим помощников убитого ранее главы "Исламского государства".

СМИ сообщили о ликвидации еще одного боевика из руководства ИГИЛ Reuters (архивное фото)

Во время совместного рейда между курдскими и американскими силами на севере Сирии убили правую руку лидера "Исламского государства" аль-Багдади – Абу Хассана аль-Мухаджира. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает Европейская правда, со ссылкой на "Демократические силы Сирии" (SDF).

Представитель SDF отметил, что аль-Мухаджир стал объектом нападения недалеко от сирийского приграничного города Джараблус. Его удалось ликвидировать благодаря усилиям разведки SDF и вооруженных сил США, подчеркнул он.

Генеральный командующий SDF Мазлум Абди сказал, что это стало "продолжением предыдущей операции", в ходе которой был убит лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади. Он назвал представителя джихадистов правой рукой Багдади.

Напомним, накануне Дональд Трамп на специальном брифинге подтвердил, что главарь террористической организации Исламское государство (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

Позже в США сообщили подробности ликвидации главаря ИГИЛ. Тем временем СМИ назвали нового лидера боевиков вместо убитого аль-Багдади.

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