В Словакии нашли группу детей-беженцев в грузовом поезде

Девять из них были из Афганистана и еще двое – из Пакистана. Взрослых вместе с ними не было.

Одиннадцать малолетних детей из Афганистана и Пакистана без сопровождения взрослых были обнаружены в грузовом поезде, пришедшем из Сербии в словацкий город Дунайска-Стреда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя словацкой полиции в понедельник, 28 октября.

"Сотрудник местной фирмы обнаружил около прибывшего железнодорожного состава детей, разбегавшихся по путям и пытавшихся найти выход в город, и сообщил об этом полиции. Нашим сотрудникам удалось задержать 11 малолетних детей, как позже выяснилось, девять из них были из Афганистана и еще двое – из Пакистана. Взрослых вместе с ними не было", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дети в нечеловеческих условиях в грузовом вагоне проделали путь из сербского города Суботица через территорию Венгрии в Словакию.

Полиция начала расследование инцидента. Дети переданы сотрудникам социальной службы, которые разместили их в детском доме для малолетних.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что страна не будет принимать иммигрантов из Африки и Ближнего Востока, потому что им хватает проблем с украинцами.

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