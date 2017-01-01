На ферму в США упал спутник

В компании Samsung, которой принадлежит спутник, заявили, что это было "запланированное приземление".

На территорию фермы в городе Мерилл штата Мичиган в США упал спутник Samsung. Об этом сообщает АВС News в понедельник, 28 октября.

Около 8:45 утра в субботу Нэнси Вельке и ее муж Дэн готовились выпустить своих лошадей, однако услышали громкий грохот со стороны двора. Женщина выглянула в окно и увидела странный объект, который лежал возле дерева. Подойдя поближе, супруги обнаружили "четырехногий" гудящий и вспыхивающий объект.

На устройстве было несколько табличек Samsung, а на боковых сторонах было написано "Space Selfie".

В Samsung позже заявили, что это было "запланированное приземление" с использованием парашюта, однако погодные условия внесли свои коррективы.

"Погодные условия привели к ранней мягкой посадке в сельской местности. Никто не пострадал, спутник был изъят. Мы сожалеем о любых неудобствах", - заявил представитель компании.

Напомним, что ранее США с самолета запустили спутник для изучения ионосферы Земли. Роль платформы для воздушного старта ракеты выполнил самолет Northrop Grumman Stargazer L-1011.

Также сообщалось, что Китай вывел на орбиту спутник для зондирования Земли. Установленная на спутнике Гаофэнь-10 оптика позволяет делать фотоснимки с разрешением менее одного метра.

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