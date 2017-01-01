Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Тело аль-Багдади доставили на военную базу США

Комментариев: 0
Останки главаря террористов Исламского государства доставили на военную базу США в Ираке из деревни Бариша в провинции Идлиб в Сирии.
Останки главы террористов ИГ доставлены на военную базу США
Останки главы террористов ИГ доставлены на военную базу США
Интерфакс

Тело Абу Бакра аль-Багдади, возглавлявшего террористическую группировку Исламское государство, доставили на военную базу США в Ираке. Об этом сообщает RT в понедельник, 28 октября.

Останки аль-Багдади было доставлено на военную базу США Айн-аль-Асад по воздуху с места его уничтожения в деревне Бариша в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, накануне Дональд Трамп на специальном брифинге подтвердил, что главарь террористической организации Исламское государство (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

Ранее СМИ называли других боевиков, которые могут возглавить ИГИЛ. Также сообщались подробности ликвидации аль-Багдади. По данным СМИ, бывший иракский военный офицер аль-Афари уже давно взял на себя роль лидера, в то время, как роль аль-Багдади была символической.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Терроризм, тело, труп, Исламское государство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь