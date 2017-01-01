Тело аль-Багдади доставили на военную базу США

Останки главаря террористов Исламского государства доставили на военную базу США в Ираке из деревни Бариша в провинции Идлиб в Сирии.

Тело Абу Бакра аль-Багдади, возглавлявшего террористическую группировку Исламское государство, доставили на военную базу США в Ираке. Об этом сообщает RT в понедельник, 28 октября.

Останки аль-Багдади было доставлено на военную базу США Айн-аль-Асад по воздуху с места его уничтожения в деревне Бариша в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, накануне Дональд Трамп на специальном брифинге подтвердил, что главарь террористической организации Исламское государство (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

Ранее СМИ называли других боевиков, которые могут возглавить ИГИЛ. Также сообщались подробности ликвидации аль-Багдади. По данным СМИ, бывший иракский военный офицер аль-Афари уже давно взял на себя роль лидера, в то время, как роль аль-Багдади была символической.

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