Террорист №1 мертв. Но "Исламское государство" нет

США заявляют, что в ночь на 27 октября уничтожили главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади, правда, не все им верят. Ранее ложные сообщения об убийстве аль-Багдади появлялись в СМИ не менее семи раз.

Дональд Трамп на весь мир раструбил новость о ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" Абу-Бакра аль-Багдади. По словам президента США, терорист №1 “умер, как трус, как собака”.

Пока Трамп празднует, СМИ уже назвали преемников аль-Багдади, а Россия до конца не верит в его смерть.

Спецоперация

Местонахождение Абу-Бакра аль-Багдади было установлено благодаря информации от его ближайшего помощника, сообщили СМИ. Речь идет о человеке по имени Исмаил аль-Этави, который входил в число ближайших приближенных аль-Багдади. Глава ИГ поручал ему подбор командиров и религиозные инструктажи. Он был арестован турецкими властями и передан Ираку.

Аль-Этави дал нам информацию о пяти людях, включая себя самого, которые встречались с аль-Багдади в Сирии, — и различных локациях, которые они использовали для этого. В частности, аль-Этави рассказал, что лидер ИГ проводил переговоры со своими командирами в миниавтобусах, перевозивших овощи.

Получив эту информацию, ЦРУ задействовали спутники и дроны, которые выследили аль-Багдади в Идлибе. Обнаружить лидера ИГ также помог арест и допрос одной из его жен летом 2019 года.

Сначала дом, в котором находился аль-Багдади, бомбили с вертолетов и беспилотников, а потом началась зачистка. По словам президента США, лидер Исламского государства пытался скрыться в туннеле, куда взял с собой нескольких детей, а когда американские военные его настигли, взорвал жилет смертника. Свое участие в операции Трамп описал так: “Я как будто смотрел кино”.

EPA Дом, в котором находился аль-Багдади разбомбили

Также Трамп подтвердил, что в операции участвовали несколько стран — и поблагодарил за помощь в ее подготовке правительства России, Сирии, Ирака и Турции, а также курдские формирования в Сирии. В частности, он рассказал, что Россия открыла для американской авиации воздушное пространство над Идлибом, а курды «передали информацию, которая оказалась полезной».

Россия не верит

Российское министерство обороны усомнилось в реальности и успехе спецоперации американцев. "Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой "операции", каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и тем более в успехе", – заявил Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России.

Конашенков подчеркнул, что министерству обороны неизвестно о содействии российских военных проведению этой операции.

Кто такой аль-Багдади

Абу Бакр аль-Багдади был известен под несколькими именами. Среди них Абу Дуа, аль-Шабах , Амир аль-Му'минин, халиф, шейх Багдади и доктор Ибрагим Авад Ибрагим Али аль-Бадри аль-Самарраи.

В 2018 году Reuters сообщало, что настоящее имя аль-Багдади — Ибрагим аль-Самарраи. The Telegraph в 2014 году сообщал, что при рождении его имя было Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри.

Считается, что глава Исламского государства взял имя первого халифа времен пророка Мухаммеда — Абу Бакра. Аль-Багдади означает родом из Багдада.

Аль-Багдади предположительно родился в 1971 году в иракском городе Самарра и был третьим из четверых сыновей в семье. Его отец, шейх Аввад, принимал активное участие в религиозной жизни общины. Под его руководством аль-Багдади обучал детей Корану еще в подростковом возрасте.

Отец и дед аль-Багдади были фермерами. Один из дядей служил в силах безопасности Саддама Хусейна, один из братьев был офицером иракской армии. Еще один брат аль-Багдади, вероятно, погиб во время ирано-иракской войны или войны в Персидском заливе, когда служил в иракских вооруженных силах.

Самого аль-Багдади признали непригодным для военной службы из-за близорукости. Его школьные оценки не позволили ему поступить в Багдадский университет, и он учился в Исламском университете Багдада, теперь известном как Иракский университет, где изучал исламское право и Коран.

В 2014 году аналитики американской и иракской разведки заявили, что Аль-Багдади имеет докторскую степень по изучению ислама.

В комментарии The Telegraph в 2014 году знавшие аль-Багдади в молодости люди описывают его как застенчивого, не производящего сильного впечатления молодого человека, изучавшего религию и избегавшего насилия. Больше десяти лет, до 2004 года, он жил в комнате, пристроенной к небольшой местной мечети в бедном районе на западных окраинах Багдада, где проживают как мусульмане-шииты, так и сунниты.

Однозначной информации о том, был ли аль-Багдади исламским революционером во время правления Саддама Хуссейна нет. Возможно, он был священнослужителем мечети во время введения в Ирак войск США и Великобритании в 2003 году. В начале февраля 2004 года американские вооруженные силы в Ираке арестовали аль-Багдади в доме его друга. После этого он попал в лагерь для интернированных лиц Кемп Букка как «гражданский интернированный», и находился там до декабря 2004 года. Некоторые СМИ также сообщал не подтвержденную официально информацию, что аль-Багдади находился в этом лагере в 2005—2009 годах. На тот момент Исламское государство Ирака было иракским подразделением аль-Каиды. В мае 2010 года Абу Бакр аль-Багдади был объявлен лидером иракской группировки после смерти предшественника Абу Омара аль-Багдади. 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабаде аль-Багдади опубликовал заявление, в котором восхвалял ликвидированного незадолго до этого Усаму бин Ладена и грозил отомстить.

Насильник без телефона

Считается, что более десяти лет назад аль-Багдади из-за предосторожности перестал пользоваться телефоном, предпочитая поддерживать связь с другими повстанцами через сообщения, переданные лично.

Лидер Исламского государства считался самым разыскиваемым человеком в мире: за его поимку обещали награду в 25 миллионов долларов, за ним гонялись разведслужбы многих стран. Несмотря на это, он не только руководил, но и принимал непосредственное участие в преступной деятельности ИГ.

В частности, отмечает The New York Times, аль-Багдади участвовал в изнасилованиях женщин, считающихся неверующими. Через несколько недель после объявления халифата боевики ИГ похитили женщин и девочек из деревни езидов, доставили их в сирийскую Ракку, где выставили на продажу. Первым посмотреть на пленных пришел аль-Багдади, рассказала одна 15-летняя езидка. Затем ее и других женщин, которых выбрал аль-Багдади, возили из дома в дом, где лидер ИГ насиловал их. Все женщины, находившиеся в плену, говорили, что тот получал удовольствие от жестокости.

В августе 2014-го, когда 15-летнюю девушку отвели к аль-Багдади, она думала, что ее изнасилуют. Вместо этого главарь террористов показал ей и другим пленницам видео о том, как боевики казнили американского журналиста Джеймса Фоли. «Он сказал нам: „Мы убили этого мужчину сегодня“. Он смеялся над нашей реакцией», — говорит девушка.

После объявления халифата Исламское государство захватило значительные территории в Сирии и Ираке. На пике террористы контролировали территорию, сравнимую по площади с Великобританией, но к марту 2019-го военным удалось отбить у террористов все захваченные территории. В 2014-2015 годах сторонники ИГ совершили более 140 терактов в 29 странах, в том числе в США и Европе. При атаках погибли более двух тысяч человек. В 2016-2019 годах «Исламское государство», предположительно, совершило около 1100 терактов, жертвами которых стали порядка 15 тысяч человек в США, Франции, Германии, Испании, странах Африки, Азии и Ближнего Востока.

В последние годы аль-Багдади вновь усилил меры безопасности: на встречи с ним даже доверенных людей привозили с завязанными глазами, а после его ухода их еще несколько часов не выпускали из здания.

Что буде с Исламским государством

Во Франции сразу заявили, что смерть аль-Багдади не означает конец Исламского государства. Там намерены продолжить борьбу с террористической организацией.

Нашли уже и приемников аль-Багдади. Абдулла Кардаш, также известный как Хаджи Абдулла аль-Афари, взял на себя роль лидера террористической организации Исламского государства после гибели аль-Багдади, пишет американское издание Newsweek со ссылкой на сотрудника одной из ближневосточных разведок.

Американская разведка располагает информацией о шести людях, которые могут претендовать на право стать преемником аль-Багдади, сообщает The Washington Post со ссылкой на правительственные источники. Единственный человек из этого списка, которого издание называет по имени — это как раз Абдулла Кардаш.

Кардаш — бывший иракский офицер, служивший под началом Саддама Хусейна.