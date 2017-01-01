Болгария заподозрила российского дипломата в шпионаже

Сотрудник посольства РФ собирал информацию, представляющую гостайну, касающуюся интересов Болгарии, ЕС и НАТО.

Из-за дела о шпионаже Болгария попросила отозвать российского дипломата, сообщает пресс-служба МИД страны в понедельник, 28 октября.

Отмечается, что после встречи с российским послом, которая прошла 25 октября, в понедельник указанный дипломат уже покинул территорию страны.

"Болгарская сторона высказала пожелание, чтобы сотрудник посольства был отозван в понедельник, до конца дня. По информации МИД, лицо уже покинуло территорию Болгарии", - говорится в сообщении.

В свою очередь, прокуратура Болгарии сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении российского дипломата. Вместе с тем дело было приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет.

"Специализированная прокуратура возбудила уголовное дело за преступление против республики в отношении иностранного гражданина за то, что с сентября 2018 года на территории страны лицо - иностранный гражданин - собирало с целью передачи иностранному государству информацию, представляющую государственную тайну, касающуюся интересов Болгарии, ЕС и НАТО", - отмечается в сообщении.

Посольство РФ в Болгарии от комментариев воздерживается.

На прошлой неделе о разоблачении российской шпионской сети заявили в Чехии. В России все отрицают.

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