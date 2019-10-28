На показе фильма Джокер в Париже мужчина начал кричать "Аллах Акбар!"

Мужчину уложили на пол, но ему удалось сбежать. Позже его задержала полиция. Некоторые зрители в панике покинули свои места, а когда вернулись, обнаружили, что воры украли их вещи.

В кинотеатре Grand Rex в Париже показ фильма Джокер прервал мужчина, начавший выкрикивать "Аллах Акбар". Об этом сообщает газета Parisien в понедельник, 28 октября.

Инцидент произошел в воскресенье, на вечернем сеансе в зале, вмещающем до 500 зрителей.

"Он сеял панику посреди показа фильма, крича "Аллах Акбар". Зрители и сотрудник безопасности уложили (нарушителя спокойствия) на пол, но ему удалось сбежать. В конце концов полицейские обнаружили его неподалеку и доставили в комиссариат", - сообщает издание.

По состоянию на понедельник мужчина, имя которого не сообщается, по-прежнему находится под стражей. Ему в вину вменяют "оправдание терроризма".

Отмечается, что злоключения любителей кино с побегом неизвестного не закончились. Некоторые зрители поддались панике и покинули свои места, а вернувшись к ним не обнаружили своих сумок и вещей - нестандартной ситуацией воспользовались грабители.

Напомним, фильм 7 сентября "Джокер" удостоился премии Золотой лев на 76-м Венецианском кинофестивале.

Также сообщалось, что "Джокер" побил кассовый рекорд в США, заработав в первые прокатные выходные собрав $93,5 млн. Этот показатель оказался лучшим в октябре за всю историю американского бокс-офиса.

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