В Багдаде на протестах погибло шесть человек

С минувшей пятницы в результате беспорядков в иракской столицей и других городах погибли 77 человек, число пострадавших приближается к четырем тысячам.

В столице Ирака только за понедельник 28 октября погибло на протестах шесть человек, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Всего с минувшей пятницы в результате беспорядков в Багдаде и других городах страны погибли 77 человек, число пострадавших приближается к четырем тысячам.

Как передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на Объединенный оперативный штаб армии, в Багдаде в связи с непрекращающимися протестами введен комендантский час.

Он будет действовать с полуночи до шести часов утра вплоть до дальнейшего уведомления.

В понедельник профсоюз учителей Ирака объявил всеобщую забастовку в знак солидарности с протестующими студентами. Во многих городах страны, прежде всего на юге, молодежь вышла на улицы, выступая против высокой безработицы и плохих условий жизни, а также коррупции во властных структурах.

Спецподразделение по борьбе с беспорядками взяло в кордон два столичных университета, чтобы не допустить прорыва студентов в центральные районы города. Однако учащиеся вузов, а также школ, несмотря на жесткие предупреждения со стороны властей и в частности министерства образования о недопустимости участия школьников в акциях, все-таки присоединились к демонстрациям. Против протестующих применялись шумовые гранаты, в ряде районов произошли столкновения с полицией.

Тем временем тысячи иракцев отказываются с минувшего четверга покидать площадь Тахрир в центре Багдада, требуя отставки правительства.

Напомним, премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди приказал элитным контртеррористическим спецподразделениям занять улицы Багдада, где проходят массовые антиправительственные выступления.

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