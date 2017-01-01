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Во Франции возле мечети произошла стрельба

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Правоохранителям удалось задержать стрелка, хотя тот пытался убежать. Его мотивы пока неизвестны.
К счастью, обошлось без жертв
К счастью, обошлось без жертв
Getty Images
Во Франции в городе Байонна неизвестный устроил стрельбу напротив мечети, сообщает 28 октября BFMTV.
 
Инцидент произошел во второй половине дня в понедельник.
 
Правоохранителям удалось задержать стрелка, хотя тот пытался убежать. 
 
Сообщается, что он успел тяжело ранить двух людей. Их госпитализировали.
 
Злоумышленник также применил зажигательное устройство, что привело к возникновению пожара на территории мечети. Пожар был быстро ликвидирован пожарными.
 
Мотив атаки пока неизвестен.
 
Напомним, в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар погибли по меньшей мере 62 человека.
 
Еще сообщалось, что во Франции возле мечети произошла стрельба. В результате нападения два человека получили серьезные ранения и были доставлены в госпиталь.

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Теги: Терроризм, Франция, стрельба, мечеть, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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