Правоохранителям удалось задержать стрелка, хотя тот пытался убежать. Его мотивы пока неизвестны.

К счастью, обошлось без жертв Getty Images

Во Франции в городе Байонна неизвестный устроил стрельбу напротив мечети, сообщает 28 октября BFMTV.

Инцидент произошел во второй половине дня в понедельник.

Правоохранителям удалось задержать стрелка, хотя тот пытался убежать.

Сообщается, что он успел тяжело ранить двух людей. Их госпитализировали.

Злоумышленник также применил зажигательное устройство, что привело к возникновению пожара на территории мечети. Пожар был быстро ликвидирован пожарными.

Мотив атаки пока неизвестен.

Напомним, в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар погибли по меньшей мере 62 человека.

Еще сообщалось, что во Франции возле мечети произошла стрельба . В результате нападения два человека получили серьезные ранения и были доставлены в госпиталь.

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