Обнародовано видео с места ликвидации аль-Багдади

На опубликованном видео можно увидеть обломки зданий и хозяйственных построек. Предположительно, там находилось укрытие главаря "ИГИЛ".

Журналисты турецкого агентства Анадолу побывали в районе, где американские военные ликвидировали главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади

На обнародованном видео можно увидеть обломки зданий и хозяйственных построек. Предположительно, там находилось укрытие главаря "ИГИЛ".

Накануне президент США Дональд Трамп на специальном брифинге сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

Останки главаря террористов "ИГИЛ" доставили на военную базу США в Ираке из деревни Бариша в провинции Идлиб в Сирии.

Уже в понедельник стало известно, что на севере Сирии убили правую руку лидера "Исламского государства" аль-Багдади – Абу Хассана аль-Мухаджира.

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