Грузинские телеканалы и госучреждения подверглись хакерской атаке

Хакеры разместили на сайте президента Грузии фотографию экс-главы республики Михаила Саакашвили с надписью "I'll be back".

Хакеры в понедельник взломали не только сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили, но также серверы грузинских телеканалов Имеди, Маэстро и GDS, а также сайты судов, мэрий Батуми, Кутаиси и органов местного самоуправления, передают грузинские СМИ.

Как сообщалось, утром в понедельник хакеры разместили на сайте президента Грузии фотографию экс-главы республики Михаила Саакашвили с надписью "I'll be back" ("Я вернусь"). МВД Грузии начало расследование.

В настоящее время страница президента не работает, телекомпании восстановили работу, но в чрезвычайном режиме.

По мнению грузинских экспертов, хакерская атака, возможно, была осуществлена для получения секретной информацией с сайта президента. Эксперты отмечают, что подобного масштаба хакерской атаке Грузия подверглась в августе 2008 года, когда произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии.

Ранее сообщалось, что хакеры поиздевались над Гретой Тунберг в аэропорту Одессы. На табло аэропорта Одессы хакеры разместили фото шведской экоактивистки с надписью "Fuck you, Greta".

СМИ узнали о кибератаке США на базу данных Ирана

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet