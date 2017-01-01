На границе Афганистана и Пакистана столкнулись силовики, есть погибшие
Афганские и пакистанские силовики столкнулись на спорном участке границы между двумя странами, трое гражданских людей погибли и трое ранены. Об этом сообщает Радио Свобода.
Сообщается, что стрельба началась в афганской восточной провинции Кунар 27 октября и продолжилась утром 28-го.
По словам члена совета Кунару Шер Замен Хана, стычка началась после того, как пакистанские силовики попытались развернуть военную базу вдоль границы в районе Нари.
Хан добавил, что три гражданских афганских женщины погибли в результате стрельбы, еще трое были ранены.
"Пакистанские войска стреляли через границу минами и ракетами", - сказал пресс-секретарь губернатора провинции Абдул-Гани Мусамем.
Власти Пакистана пока не отреагировала на эту ситуацию.
Отметим, что Афганистан и Пакистан разделяет около 2 500 километров общей границы, известного также как линия Дюрана. Пакистан считает ее международным рубежом, тогда как Афганистан не признает эту границу.
Напомним, февральская эскалация в отношениях между Пакистаном и Индией произошла после теракта в Кашмире 14 февраля, в котором погибли 44 индийских силовика. В результате последовавших боевых действий были сбиты несколько самолетов.
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