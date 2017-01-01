На границе Афганистана и Пакистана столкнулись силовики, есть погибшие

Стрельба началась в афганской восточной провинции Кунар. В результате погибли три женщины, еще трое были ранены.

В результате стрельбы погибли три женщины, еще трое были ранены

Афганские и пакистанские силовики столкнулись на спорном участке границы между двумя странами, трое гражданских людей погибли и трое ранены. Об этом сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что стрельба началась в афганской восточной провинции Кунар 27 октября и продолжилась утром 28-го.

По словам члена совета Кунару Шер Замен Хана, стычка началась после того, как пакистанские силовики попытались развернуть военную базу вдоль границы в районе Нари.

Хан добавил, что три гражданских афганских женщины погибли в результате стрельбы, еще трое были ранены.

"Пакистанские войска стреляли через границу минами и ракетами", - сказал пресс-секретарь губернатора провинции Абдул-Гани Мусамем.

Власти Пакистана пока не отреагировала на эту ситуацию.

Отметим, что Афганистан и Пакистан разделяет около 2 500 километров общей границы, известного также как линия Дюрана. Пакистан считает ее международным рубежом, тогда как Афганистан не признает эту границу.

Напомним, февральская эскалация в отношениях между Пакистаном и Индией произошла после теракта в Кашмире 14 февраля, в котором погибли 44 индийских силовика. В результате последовавших боевых действий были сбиты несколько самолетов.

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