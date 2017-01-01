В США заключенного на пожизненный срок по ошибке выпустили из тюрьмы

Отбывающий пожизненный тюремный срок за изнасилования и за растление малолетних оказался на свободе.



Отбывающий пожизненное лишение свободы в тюрьме заключенный случайно оказался на свободе. Его по ошибке выпустили из государственного исправительного учреждения в Рейдсвилле в штате Джорджия, сообщает Fox.

Тони Майкона Мунос-Мендеса приговорили к пожизненному заключению за изнасилования и за растление малолетних.

В настоящее время полиция ведет поиски 31-летнего преступника.



Убила родственников: в Чернигове 23-летней девушке дали пожизненное

Ранее сообщалось, что на Кипре серийного убийцу приговорили к семи пожизненным срокам.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet