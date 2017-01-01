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В США заключенного на пожизненный срок по ошибке выпустили из тюрьмы

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Отбывающий пожизненный тюремный срок за изнасилования и за растление малолетних оказался на свободе.
Американская полиция
Американская полиция
Getty Images


Отбывающий пожизненное лишение свободы в тюрьме заключенный случайно оказался на свободе. Его по ошибке выпустили из государственного исправительного учреждения в Рейдсвилле в штате Джорджия, сообщает Fox.

Тони Майкона Мунос-Мендеса приговорили к пожизненному заключению за изнасилования и за растление малолетних.

В настоящее время полиция ведет поиски 31-летнего преступника.

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Ранее сообщалось, что на Кипре серийного убийцу приговорили к семи пожизненным срокам.

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Теги: США, тюрьма, заключенный, преступники
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Источник: korrespondent.net

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