В США заключенного на пожизненный срок по ошибке выпустили из тюрьмы
Отбывающий пожизненный тюремный срок за изнасилования и за растление малолетних оказался на свободе.
Отбывающий пожизненное лишение свободы в тюрьме заключенный случайно оказался на свободе. Его по ошибке выпустили из государственного исправительного учреждения в Рейдсвилле в штате Джорджия, сообщает Fox.
Тони Майкона Мунос-Мендеса приговорили к пожизненному заключению за изнасилования и за растление малолетних.
В настоящее время полиция ведет поиски 31-летнего преступника.
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Ранее сообщалось, что на Кипре серийного убийцу приговорили к семи пожизненным срокам.
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