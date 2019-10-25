Туристам в Коста-Рике запретят делать селфи с животными
Попытки сфотографироваться с редкими животными вызывает у последних стресс и приносят им страдания.
Власти Коста-Рикинамерены запретить селфи с дикими животными и птицами собирается министерство охраны окружающей среды Коста-Рики. Об этом заявила глава министерства охраны окружающей среды Памела Кастильо, передает The Tico Times.
"Мы просим туристов не кормить диких животных и не ловить их ради фото", - сказала она.
Туристы со всего мира посещают национальные парки государства в Центральной Америке, чтобы увидеть обезьян, ленивцев, туканов и других представителей фауны. При этом попытки сфотографироваться с редкими животными вызывает у тех стресс и приносят им страдания.
Туристы со всего мира посещают национальные парки государства в Центральной Америке, чтобы увидеть обезьян, ленивцев, туканов и других представителей фауны. При этом попытки сфотографироваться с редкими животными вызывает у тех стресс и приносят им страдания.
Одной из мер по борьбе с селфи станет размещение чучел животных в аэропортах.
Слон до смерти затоптал мужчину из-за селфи
Напомним, ранее в Китае туристам запретили фотографироваться с пандами.
Слон до смерти затоптал мужчину из-за селфи
Напомним, ранее в Китае туристам запретили фотографироваться с пандами.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент