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Туристам в Коста-Рике запретят делать селфи с животными

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Попытки сфотографироваться с редкими животными вызывает у последних стресс и приносят им страдания.
Ленивец
Ленивец
pixabay.com

Власти Коста-Рикинамерены запретить селфи с дикими животными и птицами собирается министерство охраны окружающей среды Коста-Рики. Об этом заявила глава министерства охраны окружающей среды Памела Кастильо, передает The Tico Times.
 
"Мы просим туристов не кормить диких животных и не ловить их ради фото", - сказала она.

Туристы со всего мира посещают национальные парки государства в Центральной Америке, чтобы увидеть обезьян, ленивцев, туканов и других представителей фауны. При этом попытки сфотографироваться с редкими животными вызывает у тех стресс и приносят им страдания.
 
Одной из мер по борьбе с селфи станет размещение чучел животных в аэропортах.

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Напомним, ранее в Китае туристам запретили фотографироваться с пандами.

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Теги: животные, туристы, фото, запрет, Коста-Рика
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Источник: korrespondent.net

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