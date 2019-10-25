Туристам в Коста-Рике запретят делать селфи с животными

Попытки сфотографироваться с редкими животными вызывает у последних стресс и приносят им страдания.



Власти Коста-Рикинамерены запретить селфи с дикими животными и птицами собирается министерство охраны окружающей среды Коста-Рики. Об этом заявила глава министерства охраны окружающей среды Памела Кастильо, передает Власти Коста-Рикинамерены запретить селфи с дикими животными и птицами собирается министерство охраны окружающей среды Коста-Рики. Об этом заявила глава министерства охраны окружающей среды Памела Кастильо, передает The Tico Times

"Мы просим туристов не кормить диких животных и не ловить их ради фото", - сказала она.



Туристы со всего мира посещают национальные парки государства в Центральной Америке, чтобы увидеть обезьян, ленивцев, туканов и других представителей фауны. При этом попытки сфотографироваться с редкими животными вызывает у тех стресс и приносят им страдания.

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