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Трамп показал фото раненой при устранении аль-Багдади собаки

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Служебный пес из команды захвата получил легкое ранение и уже выздоравливает, отметили в Пентагоне.
Раненая при ликвидации аль-Багдади собака
Раненая при ликвидации аль-Багдади собака
twitter.com/realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter снимок, на котором запечатлена пострадавшая при операции по ликвидации лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади раненая собака.
 
Американский лидер отметил, что пес великолепно поработал во время операции.
 
"Мы рассекретили фотографию замечательного пса (кличка не рассекречена), который проделал такую огромную работу в операции захвата и ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади", - написал Трамп.



Напомним, накануне президент США на специальном брифинге сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

Останки главаря террористов ИГИЛ доставили на военную базу США в Ираке из деревни Бариша в провинции Идлиб в Сирии.

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Теги: собака, фото, Трамп, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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