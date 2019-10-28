Трамп показал фото раненой при устранении аль-Багдади собаки

Служебный пес из команды захвата получил легкое ранение и уже выздоравливает, отметили в Пентагоне.



Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter снимок, на котором запечатлена пострадавшая при операции по ликвидации лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади раненая собака.

Американский лидер отметил, что пес великолепно поработал во время операции.





We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019



Напомним, накануне президент США на специальном брифинге сообщил, что "Мы рассекретили фотографию замечательного пса (кличка не рассекречена), который проделал такую огромную работу в операции захвата и ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади", - написал Трамп.Напомним, накануне президент США на специальном брифинге сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

Останки главаря террористов ИГИЛ доставили на военную базу США в Ираке из деревни Бариша в провинции Идлиб в Сирии.

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