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Мощное землетрясение произошло на Филиппинах

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Эпицентр подземных толчков находился на глубине 50 километров. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Землетрясение зарегистрировали на Филиппинах
Землетрясение зарегистрировали на Филиппинах
Flickr / Matt Katzenberger


Землетрясение магнитудой 6,8 произошло Филиппинах, сообщает Геологическая служба США.

Очаг подземных толчков находился на глубине примерно 50 км. Эпицентр располагался в 43 км юго-западнее города Давао, в котором проживают свыше 1,6 млн человек.

Информации о возможных погибших, пострадавших или разрушениях инфраструктуры нет.

Напомним, ранее на Филиппинах, в результате землетрясения, погибли пять человек.

А 26 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

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Теги: Землетрясения, Филиппины, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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