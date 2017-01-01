Мощное землетрясение произошло на Филиппинах

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 50 километров. О разрушениях и пострадавших не сообщается.



Землетрясение магнитудой 6,8 произошло Филиппинах, сообщает Геологическая служба США.

Очаг подземных толчков находился на глубине примерно 50 км. Эпицентр располагался в 43 км юго-западнее города Давао, в котором проживают свыше 1,6 млн человек.

Информации о возможных погибших, пострадавших или разрушениях инфраструктуры нет.

Напомним, ранее на Филиппинах, в результате землетрясения, погибли пять человек.

А 26 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet