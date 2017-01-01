Число жертв тайфуна в Японии возросло почти до 100

В Японии из-за тайфуна Хагибис, по последним данным, погибли 98 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести.



Количество погибших из-за обрушившегося на Японию в октябре тайфуна Хагибис и спровоцированных им ливней выросло до 98 человек, сообщает национальное общественное телевидение.

Еще десять человек числятся пропавшими без вести.

Ранее правительство Японии объявило часть пострадавших районов зонами чрезвычайного бедствия, что предоставило Кабинету министров возможность существенно увеличить расходы из госбюджета на проведение восстановительных работ.

Средства будут направлены на восстановление дорог и канализационных систем, укрепление берегов рек, рекультивацию сельскохозяйственных земель.



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Напомним, 12 октября тайфун Хагибис ударил по основной территории Японии и прошел по тихоокеанскому побережью главного острова страны Хонсю. Был объявлен максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио.

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