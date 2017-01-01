Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Число жертв тайфуна в Японии возросло почти до 100

Комментариев: 0
В Японии из-за тайфуна Хагибис, по последним данным, погибли 98 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести.
Последствия тайфуна Хагибис в Японии
Последствия тайфуна Хагибис в Японии
Kyodo News


Количество погибших из-за обрушившегося на Японию в октябре тайфуна Хагибис и спровоцированных им ливней выросло до 98 человек, сообщает национальное общественное телевидение.

Еще десять человек числятся пропавшими без вести.

Ранее правительство Японии объявило часть пострадавших районов зонами чрезвычайного бедствия, что предоставило Кабинету министров возможность существенно увеличить расходы из госбюджета на проведение восстановительных работ.

Средства будут направлены на восстановление дорог и канализационных систем, укрепление берегов рек, рекультивацию сельскохозяйственных земель.

Супертайфун в Китае: число жертв увеличилось до 48

Напомним, 12 октября тайфун Хагибис ударил по основной территории Японии и прошел по тихоокеанскому побережью главного острова страны Хонсю. Был объявлен максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Япония, жертвы, тайфун
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь