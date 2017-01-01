Япония выступила против американских учений на Окинаве
Япония требует отмены парашютно-десантных учений, которые американский контингент намерен провести на острове Окинава.
Власти Японии потребовали от США прекратить учения парашютно-десантных подразделений на острове Окинава, сообщают местные СМИ.
По мнению Токио, с учетом погодных условий создается реальная опасность для местного населения.
Американские войска регулярно отрабатывают парашютное десантирование в районе базы Кадена. Жители Окинавы крайне негативно относятся к таким тренировкам.
На юге Японии сосредоточены почти 70 процентов военных объектов США.
Напомним, ранее в Германии состоялись секретные военные учения с НАТО, которые учитывали сценарий атомной войны.
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