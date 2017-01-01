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Япония выступила против американских учений на Окинаве

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Япония требует отмены парашютно-десантных учений, которые американский контингент намерен провести на острове Окинава.
Американские военные
Американские военные
twitter U.S. Dept of Defense

Власти Японии потребовали от США прекратить учения парашютно-десантных подразделений на острове Окинава, сообщают местные СМИ. 
 
По мнению Токио, с учетом погодных условий создается реальная опасность для местного населения.
 
Американские войска регулярно отрабатывают парашютное десантирование в районе базы Кадена. Жители Окинавы крайне негативно относятся к таким тренировкам. 
 
На юге Японии сосредоточены почти 70 процентов военных объектов США.
 
Напомним, ранее в Германии состоялись секретные военные учения с НАТО, которые учитывали сценарий атомной войны.

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Теги: США, Япония, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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