Япония выступила против американских учений на Окинаве

Япония требует отмены парашютно-десантных учений, которые американский контингент намерен провести на острове Окинава.



Власти Японии потребовали от США прекратить учения парашютно-десантных подразделений на острове Окинава, сообщают местные СМИ.



По мнению Токио, с учетом погодных условий создается реальная опасность для местного населения.



Американские войска регулярно отрабатывают парашютное десантирование в районе базы Кадена. Жители Окинавы крайне негативно относятся к таким тренировкам.



Американские военные погибли в ходе учений На юге Японии сосредоточены почти 70 процентов военных объектов США.

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