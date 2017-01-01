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В Китае обрушилась парковка, есть жертвы

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По меньшей мере восемь человек погибли при обрушении, спасательные работы продолжались 11 часов.
Двоих людей удалось вытащить из-под завалов (иллюстративное фото)
Двоих людей удалось вытащить из-под завалов (иллюстративное фото)
cgtn.com

Восемь человек погибли, еще двое получили травмы в результате обрушения строящегося здания парковки. Происшествие случилось в городе Гуйяне на юге Китая. Об этом сообщило во вторник, 29 октября, Центральное телевидение Китая.

По данным телеканала, чрезвычайное происшествие произошло в понедельник в 16:21 по местному времени. Спасательные работы по извлечению пострадавших из-под завалов продолжались около 11:00.

Пострадавшие находятся в больнице. Власти сформировали межведомственную рабочую группу, которая выясняет причины происшествия. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Бразилии рухнул семиэтажный жилой дом в фешенебельном районе города.

А в Мали обвалился строящийся дом, 15 человек погибли.

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Теги: Китай, парковка, жертвы, обрушение
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Источник: korrespondent.net

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