США созывают коалицию по противостоянию ИГИЛ

Участники внеплановой встречи определят следующие шаги после ликвидации главаря "Исламского государства".

В Госдепе США объявили о созыве коалиции по борьбе с ИГИЛ Getty Images

Госдепартамент США объявил о созыве внеплановой встречи министров иностранных дел стран-членов Глобальной коалиции по противостоянию ИГИЛ. Встреча состоится в следующем месяце в Вашингтоне, сообщает во вторник, 29 октября, Укринформ.

"Государственный секретарь США Майкл Помпео планирует принять министров иностранных дел стран Глобальной коалиции по противостоянию ИГИЛ на внеочередной встрече 14 ноября в Вашингтоне", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Сообщается, что участники встречи рассмотрят "следующие шаги совместной кампании" для обеспечения окончательного уничтожения террористической группировки "Исламское государство". Министры обсудят, в том числе, стратегию деятельности после ликвидации лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, а также совместную борьбу с учетом последнего развития событий на севере Сирии.

"Коалиция по противостоянию ИГИЛ остается жизненно важной в совместных усилиях, и наша приверженность этим усилиям в рамках коалиции непоколебима", - подчеркнули в Госдепе.

Ранее президент США Дональд Трамп на специальном брифинге сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

Останки главаря террористов "ИГИЛ" доставили на военную базу США в Ираке из деревни Бариша в провинции Идлиб в Сирии.

Уже в понедельник стало известно, что на севере Сирии убили правую руку лидера "Исламского государства" аль-Багдади – Абу Хассана аль-Мухаджира.

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