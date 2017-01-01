НАТО обнародовало программу визита Столтенберга в Украину

Североатлантический совет является высшим политическим органом НАТО.

Столтенберг 31 октября выступит с речью в Верховной Раде EPA/UPG

По приглашению украинских властей, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также другие представители Альянса посетят Украину 30 и 31 октября.

Об этом сообщается на сайте НАТО, где опубликована программа мероприятий визита.

Читай также: Зеленский назвал препятствия для развития Украины

Отмечается, что визит Столтенберга начнется с посещения Одессы 30 октября. Генсек НАТО и послы посетят постоянную группу Альянса по противодействию минам (SNMCMG2). В рамках патрулирования в Черном море четыре судна НАТО по противодействию минам из Болгарии, Италии, Румынии и Испании будут пребывать в Одесском порту.

Столтенберг также выступит с речью перед курсантами Одесской морской академии.

31 октября в Киеве он проведет заседание Комиссии НАТО-Украина с президентом Владимиром Зеленским и выступит с речью в Верховной Раде.

Столтенберг и представители НАТО встретятся со спикером Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Читай также: В НАТО получили послание Путина по ракетам

Заместитель генсека Мирча Джоанна и послы НАТО также встретятся с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой, а также с главами парламентских фракций.

Напомним, этот визит в Украину должен был состояться еще в июле, но его отложили из-за выборов в Раду.

Как сообщалось 23октября, Столтенберг призывает страны НАТО расширить помощь Украине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram