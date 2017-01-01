НАТО обнародовало программу визита Столтенберга в Украину
По приглашению украинских властей, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также другие представители Альянса посетят Украину 30 и 31 октября.
Об этом сообщается на сайте НАТО, где опубликована программа мероприятий визита.
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Отмечается, что визит Столтенберга начнется с посещения Одессы 30 октября. Генсек НАТО и послы посетят постоянную группу Альянса по противодействию минам (SNMCMG2). В рамках патрулирования в Черном море четыре судна НАТО по противодействию минам из Болгарии, Италии, Румынии и Испании будут пребывать в Одесском порту.
Столтенберг также выступит с речью перед курсантами Одесской морской академии.
31 октября в Киеве он проведет заседание Комиссии НАТО-Украина с президентом Владимиром Зеленским и выступит с речью в Верховной Раде.
Столтенберг и представители НАТО встретятся со спикером Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.
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Заместитель генсека Мирча Джоанна и послы НАТО также встретятся с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой, а также с главами парламентских фракций.
Напомним, этот визит в Украину должен был состояться еще в июле, но его отложили из-за выборов в Раду.
Как сообщалось 23октября, Столтенберг призывает страны НАТО расширить помощь Украине.
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