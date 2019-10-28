Сотрудники Facebook протестуют против политики компании

Работники компании недовольны тем, что политикам разрешили публиковать любые, даже недостоверные сообщения.

Сотни сотрудников Facebook отправили главе компании Марку Цукербергу письмо, осуждая решение Facebook разрешить политикам размещать любые заявления - даже ложные. Текст письма в понедельник, 28 октября, опубликовало издание The New York Times.

"Facebook это место, где мы можем обсуждать и делиться различными мнениями и выражать свои взгляды – вот, что делает наше приложение и технологии значимыми для людей во всем мире", - утверждают подписанты обращения.

Они заявляют, что обеспокоены "возможной отменой больших успехов", которые были достигнуты сотрудниками за последние два года.

"Мы работаем здесь, потому что нам небезразлично, потому что мы знаем, что даже наш самый маленький выбор влияет на сообщества в поразительном масштабе", - написали сотрудники Facebook.

Они также отметили, что дезинформация затрагивает всех.

"Наша текущая политика по проверке политических постов, является угрозой тому, за что выступает FB. Мы решительно возражаем против этой политики в ее нынешнем виде", - говорится в письме.

По мнению сотрудников, нововведение не защищает голоса, и позволяет политикам использовать платформу, ориентируясь на людей, которые считают, что контент, публикуемый политическими деятелями, заслуживает доверия.

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Ранее сообщалось, что Facebook начал тестировать в США вкладку с новостями. Там будут появляться новости СМИ с учетом интересов пользователя и места его проживания, сообщила компания.

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