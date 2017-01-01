Джонсон снова предложит парламенту Британии выборы

Борис Джонсон снова предложит провести досрочные парламентские выборы в Британии 12 декабря.

Джонсон снова внесет в парламент Британии предложение о выборах 12 декабря Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опять попробует получить одобрение парламента, чтобы провести досрочные выборы 12 декабря. Об этом сообщает ВВС во вторник, 29 октября.

Предыдущее аналогичное предложение было отклонено депутатами накануне.

Джонсон представит короткий законопроект о досрочных выборах, для принятия которого потребуется лишь простое большинство, а не две трети, как требовалось в предыдущих голосованиях.

Для принятия решения ему все равно понадобится поддержка со стороны Либеральных демократов и Шотландской национальной партии.

Лидер Палаты общин Джейкоб Рис-Могг сказал, что правительство хочет, чтобы депутаты обсудили все этапы нового законопроекта о выборах во вторник.

Обычно законопроект обсуждается в течение нескольких дней, но Рис-Могг сказал, что законодательство будет "чрезвычайно коротким, простым и ограниченным по объему".

В случае принятия законопроект также должен будет пройти через Палату лордов.

Джонсон в понедельник сказал депутатам, что парламент "недееспособен" и не может "больше держать эту страну в заложниках", но лейбористы заявили, что премьер-министру нельзя доверять.

Как известно, на прошлой неделе лидер Консервативной партии, премьер-министр Борис Джонсон призвал депутатов парламента провести досрочные всеобщие выборы 12 декабря.

Соцопросы показывают, что партия Джонсона выиграет возможные выборы. Поддержка консерваторов выросла на 3% за неделю, в то время как результат лейбористов не изменился.

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