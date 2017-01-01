США предложили новые санкции против Северного потока - 2

Предложенные санкции должны затронуть трубоукладочные суда и иностранные субъекты, задействованные в строительстве.

В США предложили ввести новые санкции против Северного потока - 2 Getty Images

В Конгрессе США республиканец Энди Барр предложил ввести новые санкции против трубоукладочных судов и иностранных субъектов, задействованных в строительстве газопровода Северный поток - 2. Об этом сообщает RT во вторник, 29 октября.

Законопроект предлагает запретить въезд на территорию США физическим лицам, которые помогают указанным судам и субъектам в строительстве трубопроводов для экспорта определенных видов российской энергии.

Кроме того, в документе говорится о предоставлении президенту страны полномочий, по которым он сможет вводить санкции против субъектов, которые "оказывают финансовые и страховые услуги трубоукладочным компаниям, осуществляющим поддержку экспорта некоторых видов российских энергоносителей".

Барр считает, что посредством Северного потока - 2 Россия распространяет свое влияние в Европе.

Напомним, что министр энергетики США Рик Перри назвал проект газопровода Северный поток-2 большим ударом по диверсификации и безопасности энергоснабжения Европы.

Строительство Северного потока-2 по планам Газпрома должно было завершиться к концу 2019 года, однако оно затягивается из-за того, что Дания пока не выдала разрешение на прокладку газопровода через свои территориальные воды.

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