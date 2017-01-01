Великобритания перебросила танки в Эстонию

В течение ближайших недель в Эстонию должны прибыть 200 единиц боевой техники и 800 британских военнослужащих.

В Эстонию прибыла первая партия военной техники в рамках учений НАТО, в том числе 18 танков Challenger из Великобритании. Об этом накануне сообщило агентство ERR.

Первая партия британской боевой техники, в том числе 18 танков Challenger, в рамках учений НАТО Tractable прибыла в понедельник, 28 октября, в Эстонию, в военный городок в Тапа, – говорится в сообщении.

Всего в течение ближайших недель в Эстонию должны прибыть 200 единиц боевой техники и 800 британских военнослужащих.Эта техника уже прибыла морем в германский порт Эмден и в настоящее время перемещается по железной дороге и по наземным дорогам через Германию, Польшу, Литву, Латвию с конечным пунктом назначения в Эстонии.

Как отмечается, от обычной ротации дислоцированных в Эстонии войск НАТО они отличаются масштабами и сложностью операции.Кроме различных тренировок в ходе учений будет высажен также парашютный десант.

Великобритания возглавляет размещенный в Эстонии батальон НАТО общей численностью 1200 человек с тяжелой боевой техникой. Кроме британских солдат и офицеров, в состав боевой группы НАТО входят также военнослужащие Франции и Дании.

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Напомним, американские военные планируют отработать оперативную передислокацию одной из своих дивизий из США через Германию в Восточную Европу в рамках учений Defender-2020 (Защитник-2020). В них будут задействованы до 20 тысяч солдат и офицеров США, а также военная техника.

Ранее сообщалось, что США перебрасывают танковый батальон в Литву для долгосрочного развертывания. В его составе порядка 500 военнослужащих США, 30 танков Абрамс, 25 боевых машин пехоты Брэдли, 70 колесных транспортных средств.

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