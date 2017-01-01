Грузовик с 39 трупами: во Вьетнаме арестованы четверо подозреваемых

Задержанных подозревают в организации нелегальной миграции, а также, возможно, в мошенничестве.

Вьетнамская полиция арестовала четырех человек, которые могут быть причастны к гибели 39 человек, тела которых нашли в грузовике вблизи Лондона 23 октября. Задержанные подозреваются в организации незаконной контрабанды людей, сообщает First Reports со ссылкой на вьетнамские СМИ.

Арестованных во Вьетнаме обвиняют в том, что они "организовывали либо заставляли других лиц выезжать за границу или незаконно находиться за границей".

Однако, по некоторым данным местных СМИ, указанные лица никого не переправляли за границу, а просто обманывали людей, требуя заранее выплаты за "услугу".

Отмечается, что пятого человека разыскивают в связи с двумя разными фирмами, обманывающими граждан Вьетнама, которые хотят лучшей жизни на Западе.

Напомним, на прошлой неделе британские полицейские обнаружили грузовик с 39 телами в графстве Эссекс. Изначально предполагалось, что грузовик из Болгарии и въехал в Великобританию в минувшую субботу. Скорее всего, люди погибли от переохлаждения. В грузовике была минусовая температура.

Позже GPS-отчет показал, что автомобиль находился во французских лагерях для беженцев в Дюнкерке и Кале, затем отправлялся в Бельгию. В последний раз в Европе прицеп был зафиксирован в бельгийском портовом городе Зебрюгге 22 октября, после чего отправился в поездку в британский Пурфлит.

Были арестованы пятеро людей, среди них - 38-летние мужчина и женщина с Уоррингтона и 48-летний мужчина из Северной Ирландии. Все они подозреваются в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве и находятся под стражей. А 25-летнему водителю грузовика Морису Робинсону предъявлены обвинения в 39 эпизодах непреднамеренного убийства, а также в торговле людьми, содействие незаконной иммиграции и отмывании денег.

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