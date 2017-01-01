Украинские политики не будут давать показания по импичменту Трампа

Министр иностранных дел Вадим Пристайко утверждает, что отношение в США к Украине осталось прежним, несмотря на скандал.

Украина не будет вмешиваться в расследование

Украинские должностные лица не будут давать показания перед Конгрессом США в рамках расследования об импичменте президента Дональда Трампа, сообщил 29 октября глава МИД Вадим Пристайко.

"Мы вообще не имеем к этому отношения. Пускай они сами с собой разберутся. Мы не будем туда ездить, не будем комментировать", - сказал он на вопрос, как отреагирует Киев на возможную просьбу США дать показания.

Также Пристайко утверждает, что отношение в США к Украине осталось прежним. В Белом доме есть люди, которые ведут коммуникацию с Украиной, также как и в Госдепартаменте, в Пентагоне, в Министерстве энергетики США.

"Мы не ощущаем, что по отношению к нам что-то поменялось", - подытожил глава МИД.

Как известно, в США оппоненты Трампа инициировали расследование против него, которое может повлечь импичмент.

Демократы утверждают, что глава Белого дома давил на Зеленского в телефонном разговоре и просил его открыть уголовные дела против сына Джозефа Байдена - Хантера. Как известно, последний имел нефтяной бизнес в Украине и есть неподтвержденная информация, что он причастен к коррупционным схемам.

Таким образом, Трамп якобы шантажировал Зеленского, требуя уголовных дел против Хантера Байдена взамен на поддержку США. Глава Белого дома, утверждают его оппоненты, таким путем хотел очернить репутацию своего конкурента Джозефа Байдена перед грядущими выборами в США.

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